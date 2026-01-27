“Sağlıklı bir diş olmadan sağlıklı bir gülüş tasarımı yapılmaz”

Diş Hekimi Emrah Dinçel, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sağlıklı Gülüşler programına konuk olarak moderatör Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı. Dinçel, “Aslında gülüş tasarımı dediğimiz şey sadece dişler üzerinde yaptığımız işlemlerden ibaret değil. Gülüş tasarımı bir bütüncül bir tedavidir. Bu da bu arada tedavi kapsamına giren bir işlem. Sadece estetik değil. Sağlıkla birlikte olmadığı sürece zaten estetiğin bir anlamı kalmıyor. Eğer doğru bir uygulama yapılmadıysa sadece geçici bir süreliğine görünürlüğü düzelttik ancak belli bir süre sonra bu görünürlük yavaş yavaş bozulmaya başlayacaktır. Gülüş tasarımı diş etlerinin, dişlerin, hastanın yüzüne, dudağına, burun yapısına, göz yapısına, göz rengine dahi dayanan bir tasarım sürecidir. Gülüş tasarımı yapacağımız dişler, altındaki kullanacağımız dişler sağlıklı değilse bunun üzerini gülüş tasarımı yapmamızın bir manası yok. Aslında önce alttaki dişin tedavileri tamamlanıp, yani sağlıklı bir hale getirilip, daha sonra gülüş tasarımına geçiliyor. Bütün gülüş tasarımının basamakları bu şekilde başlar. Önce alttaki dişlerin sağlığı, daha sonra bir bütüncül gülüş tasarımı. Yani sağlıklı bir diş olmadan sağlıklı bir gülüş tasarımı yapamayız. Evet görüntüyü bir süreliğine düzeltebiliriz alttaki dişler kullanıma uygun dişler değilse, estetik açıdan sıkıntılı dişleri düzeltebiliriz estetiğini ancak sağlık açısından bir bozukluk, sağlık açısından bir rahatsızlık varsa yaptığımız gülüş tasarımının bir anlamı olmuyor çünkü ilerde hastaya rahatsızlık vermeye başladığı zaman bu sefer yaptığımız işlemleri de söküp alttaki dişi tedavi etmemiz gerekiyor. O yüzden sağlık ve estetik birbiriyle çok bağlantılı iki terim” diye konuştu.