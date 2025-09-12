  • Haberler
  • Gündem
  • Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 'Bebek Akademileri' Eğitimi Başladı

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 'Bebek Akademileri' Eğitimi Başladı

Toplum sağlığının güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenen Sağlıklı Hayat Merkezleri, şimdi de 'Bebek Akademileri' eğitim programıyla ailelerin yanında. 'Doğru Bilgi, Sağlıklı Bebek, Mutlu Aile' sloganıyla başlatılan program, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde hayata geçirildi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 'Bebek Akademileri' Eğitimi Başladı

 

 

Eğitimlere anne ve babaların yanı sıra, büyükanne, büyükbaba ve bebeğin bakımını üstlenen aile yakınları da katılabiliyor. Uzman ekipler tarafından verilen derslerde, bebeklerin sağlıklı gelişimini destekleyen doğru ve güncel bilgiler paylaşılırken, aynı zamanda ebeveynlerin bilinçlenmesi sağlanıyor.

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; “Bebek Akademileri ile amacımız, bebeklerin sağlıklı büyümesini desteklerken aile bireylerini doğru bilgiyle donatmak. Eğitimlerimiz sadece anne ve babalarla sınırlı değil; bebeğin bakımında rol alan tüm aile fertlerini kapsıyor. Önümüzdeki süreçte akademilerimizi çocuk ve ergen dönemine yönelik eğitimlerle genişleterek, hayatın her evresinde sağlıklı bir topluma ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Optimist Yelken Yarışları için tanıtım lansmanı gerçekleştirildi
Kayseri Optimist Yelken Yarışları için tanıtım lansmanı gerçekleştirildi
Trafik kazasında ölen anne ve oğlu toprağa verildi
Trafik kazasında ölen anne ve oğlu toprağa verildi
ERÜ Teknofest Onkoloji 3T Yarışması finalistleri arasında yerini aldı
ERÜ Teknofest Onkoloji 3T Yarışması finalistleri arasında yerini aldı
Erciyes Üniversitesi Teknofest 2025 finalistleri arasında yerini aldı
Erciyes Üniversitesi Teknofest 2025 finalistleri arasında yerini aldı
Kayseri'deki havacılık ve uzay lisesi 'ELMAS Programı'na dahil edildi
Kayseri’deki havacılık ve uzay lisesi “ELMAS Programı”na dahil edildi
Türkiye'nin tek bilimsel gözlem teleskobu Kayseri'de
Türkiye'nin tek bilimsel gözlem teleskobu Kayseri'de
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!