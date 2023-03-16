Sağlıklı yaşam için uyku esastır

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Başkanı, Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği Uyku Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, '17 Mart Dünya Uyku Günü' dolayısıyla bir dizi açıklamalarda bulundu.

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  • 16.03.2023 12:38
  • Güncelleme: 16.03.2023 17:42
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Sağlıklı yaşam için uyku esastır
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Başkanı, Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği Uyku Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, “17 Mart Dünya Uyku Günü” dolayısıyla bir dizi açıklamalarda bulundu.

“Dünya Uyku Günü” dolayısıyla açıklama yapan Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, Dünya Uyku Günü’nün, Dünya Uyku Derneği tarafından, uykunun önemine dikkat çekmek ve uyku sorunlarının toplumdaki yükünü azaltmak amacıyla organize edilen bir gün olduğunu söyledi. Prof. Dr. İsmailoğulları, Dünya Uyku Günü’nün bu yıl 17 Mart’ta tüm dünyada ‘Sağlık İçin Uyku Esastır’ sloganıyla kutlanacağını ifade etti.

Uyku Temel Bir İhtiyaç

Sağlıklı bir yaşam için iyi bir uykunun ilk basamak olduğunu söyleyen İsmailoğulları, “Uyku; yemek yemek, su içmek, nefes almak gibi organizma için vazgeçilmez bir zorunluluk. Gece uykusunun ispatlanmış pek çok faydası var. Uyku ömrümüzü uzatır, beynin öğrenme, ezberleme, mantıklı kararlar alma ve seçimler yapma becerilerini geliştirir. Duygularımızın düzenlenmesi ve ertesi güne mutlu bir şekilde uyanmak, sakin tepkiler vermek ve bardağın dolu tarafını görmek, sağlıklı ve yeterli miktarda uyumak ile mümkün olur” diye konuştu.

Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, “Rüya görmek acı verici hatıralarımızı rahatsız edici duygulardan arındırarak kaydeder. Zamanın bütün yaralarını iyileştirdiği söylenir, gerçekte iyileştiren uykuda geçen zamandır. Uyku bağışıklık sistemimizi, hormonlarımızı, iştahımızı ve insülin dengemizi düzenler. Aşırı yeme arzusunu azaltıp, daha ince kalmamızı sağlar. Uyku bağırsak mikrobiyotamızın sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlar, kalp sağlığımızı korurken, kan basıncımızı düşürür. Bütün spor dallarında atletik gelişim açısından uyku temel bir ihtiyaçtır, enerji, kas yorgunluğu ve motor beceri hafızasını iyileştirir.” dedi.

Uykusuzluğun, Bireysel ve Toplumsal Kötü Sonuçları Mevcut

Prof. Dr. İsmailoğulları, “Uykunun kanıtlanmış bu faydaları yanı sıra, uykusuzluğun da kanıtlanmış bireysel ve toplumsal kötü sonuçları mevcuttur. Uykusuzluk durumunda ilk etkilenen beyin fonksiyonlarından biri de dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Bu eksikliğin kötü sonuçları trafik kazaları ve iş kazaları şeklinde olmaktadır. Uykusuzluk kişilerin olaylar karşısında verdiği duygusal tepkileri artırarak daha tahammülsüz yapmaktadır. Uykusuzken oluşturulan hatıralar çok zayıf hatıralardır ve hızla buharlaşırlar. Uykusuzluğun yaşam süresimizi kısalttığı, kalp hastalıkları, obezite, bunama, diyabet ve kanser riskini arttırdığı gösterilmiştir. Fiziksel ve zihinsel sağlığımızı düzenlemek için yapabileceğimiz en etkili şey uyumaktır. Sağlıklı bir uyku en iyi ilaçtır. Uykunuzu bugün iyileştirin, uykunuz önceliğiniz olsun!” ifadelerini kullandı.

İHA

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