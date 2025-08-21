Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı başvuruları başladı

Melikgazi Belediyesi tarafından Melikgazi Belediyesi Tarihi Gesi İlkokulu Kamp Merkezi’nde 22-24 Ağustos tarihleri arasında 5’inci kez ‘Melikgazi Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı’ düzenleniyor.

Tarihi Gesi İlkokulu Kamp Merkezi’nde yatılı konaklama imkanı ile gerçekleşecek olan etkinliğe 22 yaş ve üzeri kadınlar katılım sağlayabilecek.

Doğa ile iç içe bir ortamda, detoks içecekleri, farkındalık ve sanat atölyeleri, nefes ve mat egzersizleri gibi etkinlerin olduğu kampa dahil olmak isteyen vatandaşlar için kamp ücreti kişi başı 3000 lira olarak belirlendi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampımızı 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Kampımızda çeşitli egzersiz programları, doğada yürüyüş etkinlikleri, detoks programları ve daha pek çok şey aktivite katılımcıları bekliyor. Kampımıza katılmak isteyen hanım kardeşlerimiz başvuru ve kayıt için 0530 847 40 40 numaralı hattımızı arayabilirler” dedi.