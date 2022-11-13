Sağlıksız beslenme birçok hastalığı beraberinde getiriyor

 Sağlıksız beslenmenin birçok hastalığı da beraberinde getirdiğini belirten Dahiliye Uzmanı Şerife Yılmaz, 'Düzensiz beslenme ile obezite, kolestrol yüksekliği, hipertansyion ve diyabet gibi metabolik hastalıkların sıklığında artış görülmektedir' dedi.

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  • 13.11.2022 13:41
  • Güncelleme: 13.11.2022 13:41
Sağlıksız beslenme birçok hastalığı beraberinde getiriyor

Sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan Dahiliye Uzmanı Şerife Yılmaz, sık sık fast food tüketmenin ve yaşam stresinin de artmasının birçok hastalığı beraberinde getireceğini ifade etti.
‘KİŞİLER, BESLENMESİNE DİKKAT ETMELİ; TAZE MEYVE SEBZE TÜKETMELİ’
Düzensiz ve sağlıksız beslenmenin obezite ve diyabet hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa etken olduğunu vurgulayan Dahiliye Uzmanı Şerife Yılmaz, “Günümüzde düzensiz ve sağlıksız beslenme, taze sebze ve meyve tüketiminde azalma, fast food tüketiminde artış ve yaşam stresinin artmasıyla birlikte hastalarda kilo artışı, buna bağlı olarak obezite, kolestrol yüksekliği, hipertansyion ve diyabet gibi metabolik hastalıkların sıklığında artış görülmektedir. Bu yüzden kişilerin özellikle ilk aşamada beslenme şekillerine dikkat etmeleri, taze sebze ve meyve tüketimini arttırmaları gerekiyor böylece kilo alımının da önüne geçilebilir” diye konuştu.
40 yaş üstü kişilerin her yıl düzenli kontrolden geçmesi gerektiğinin altını çizen Uzman Şerife Yılmaz, “Özellikle 40 yaş üstü bireyler her yıl bir kez rutin kan tetkiklerini yaptırmalı, aralıklı olarak da tansiyon takibini ihmal etmemelidirler” dedi.

1ha

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