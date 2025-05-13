Sağnak yağış, hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle bir çok bölgede vatandaşlar ve sürücüler durumdan olumsuz etkilendi. Bir kişi rüzgar nedeniyle düşerken, bir kütüphanenin de tavanı çöktü.

Sağnak yağış, hayatı olumsuz etkiledi

Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Kayseri’nin farklı mahallelerinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. Vatandaşlar ve sürücüler selden etkilendi. Bir vatandaş, oluşan rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek düştü. Öte yandan, bir kütüphanede yağış nedeniyle tavan çöktü.

Haber Merkezi

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