Saha içerisindeki gerginlik kavgaya dönüştü

Kayseri Süper Amatör Küme maçında saha içerisindeki tartışma saha dışına taştı, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. İzmir derbisinde yaşanan korner bayrağı ile saldırı hadisesine benzer durum da Kayseri'de yaşandı. Futbolcu, korner bayrağını yerinden çıkarıp tel örgülerin dışındaki kavgaya koştu.

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  • 28.11.2022 13:47
  • Güncelleme: 28.11.2022 15:09
Saha içerisindeki gerginlik kavgaya dönüştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme maçında saha içerisindeki tartışma saha dışına taştı, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. İzmir derbisinde yaşanan korner bayrağı ile saldırı hadisesine benzer durum da Kayseri’de yaşandı. Futbolcu, korner bayrağını yerinden çıkarıp tel örgülerin dışındaki kavgaya koştu.

Kayseri Süper Amatör Küme müsabakasında futbol, yerini kavgaya bıraktı. Saha içerisindeki mücadeleden çok kavga ve saha dışına taşan olaylar hafızalara yer etti. İzmir’de oynanan Göztepe-Altay maçında yaşanan korner bayrağı direği ile rakibe saldırma vakası Kayseri’de de cereyan etti. Gazi Osman Paşaspor ile Esentepespor arasında oynanan Süper Amatör Küme maçının 77. dakikasında saha içerisinde yaşanan gerginlik, futbolu gölgede bıraktı. Bu dakikada Gazi Osman Paşasporlu Abdulkerim Sain, Esentepesporlu Muhammet Vefa’ya faul yaptı. Faul sonrasında saha içerisinde gerginlik oluştu. Maçın hakemi Suat Alptekin, gerginliğin bitmesi sonrasında Gazi Osman Paşaspor’dan Sain ve yedek kulübesindeki Çetin Çay ile Esentepespor’da Muhammet Vefa ile yedek kulübesindeki Mehmet Polat’a kırmızı kart gösterdi. Bu arada saha dışında iki takım taraftarları ve yöneticileri arasında tartışma çıktı. Esentepespor yöneticisinin rakip takım futbolcusuna vurmaya çalışması gerginliği ateşledi. Kırmızı kart gören futbolcularla iki takım yöneticileri arasında kavga saha dışına taştı. Bu arada Çetin Çay’ın korner bayrağını yerinden sökerek kavgaya müdahale etmeye çalıştığı gözlendi.

Olaylar yatıştıktan sonra müsabaka kaldığı yerden devam etti. Hakem Suat Alptekin, mücadeleyi 14 dakika uzattı. 90+13’te Esentepespor, Ömer Öztürk ile golü buldu ve maç 2-2 sona erdi. Takımlar karşılaşmadan sonra sakin bir şekilde soyunma odasına gitti.

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İHA

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