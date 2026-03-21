  • Haberler
  • Gündem
  • Sahabiye'de 4,19 milyar liralık dönüşüm devam ediyor

Sahabiye'de 4,19 milyar liralık dönüşüm devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci etabında çalışmalar Ramazan ayında da devam etti. 4,19 milyar liralık yatırımla bölge modern konutlar, ticari alanlar ve sosyal yaşam alanlarıyla hazırlanıyor.

Sahabiye'de 4,19 milyar liralık dönüşüm devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2’nci etabında çalışmalar Ramazan ayında da devam etti. 4,19 milyar liralık yatırımla bölge; modern konutlar, ticari alanlar ve sosyal yaşam alanlarıyla hazırlanıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yakından takip ettiği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, toplam 13 blok ve 830 bağımsız bölüm inşa edilecek. Etap içerisinde zemin üzeri yaklaşık 135 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yapım ihalesi Emlak Konut tarafından gerçekleştirilen projede, yüklenici firma olarak Ilgın Yapı süreci başlattı. İnşaat alanında yürütülen zemin iyileştirme çalışmalarında ise son aşamaya gelindi. Projede zemin +6 kattan başlamak üzere en fazla 10 kat yüksekliğinde yapılar yer alacak. Ayrıca, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, 2019 yılında İstanbul’da düzenlenen 6’ncı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde “En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye” ödülünü de kazandı.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!