Sahabiye'de 6 Milyar TL'lik Kentsel Dönüşüm

Projenin birinci etabında, toplam 62 bin metrekarelik alanda yıkımları tamamlanan 62 bina, 472 konut ve 40 işyeri ile birlikte toplamda 512 bağımsız bölüm için hak sahipleriyle yüzde 98 oranında uzlaşma sağlandı.

Yatırımın Detayları

Bu etapta, 3,5 milyar TL maliyetle 132 bin metrekarelik alanda 7 blok inşa edildi. Proje kapsamında 622 daire, 55 işyeri ve 950 araçlık iki katlı otopark ile 40 bin metrekare yeşil alan oluşturuldu. Hak sahiplerine teslim edilen bloklar arasında A1, A2, A3, B1 Güney, B1 Kuzey, C1 Güney ve C1 Kuzey yer alıyor.

İkinci Etap Hazırlıkları

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci uygulama etabında ise 42 bin metrekarelik alanda 86 bina ve 572 bağımsız bölüm bulunuyor. Bu yapıların inşaat alanı yaklaşık 60 bin metrekare olarak planlandı ve yüzde 95 oranında uzlaşma sağlandı.

Sosyal Alanlar ve Eğitim Yatırımları

Proje, sadece konut ve işyerleriyle sınırlı kalmayıp, sosyal alanlarla da destekleniyor. Hayırsever iş birlikleriyle inşa edilen Mehmet İlgü İlkokulu, Recep Mamur Camii ve aile sağlık merkezi gibi yapılar, Kayseri’nin geleceğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, Kayseri'nin sosyal hayatını ve çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje, yalnızca binaların yenilenmesi değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve güvenli bir şehir yaşamının inşası için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.