Sahabiye'de cinayet işleyen 17 yaşındaki çocuk cezaevine gönderildi

Kayseri'de polis ekipleri, Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen 'Kasten Öldürme' konusu ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen suça sürüklenen çocuk T.Y.E. (17) saklandığı adreste, apartmanın havalandırma boşluğuna saklamış olduğu suç aleti ile birlikte bina çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sahabiye Mahallesi’nde meydana gelen “Kasten Öldürme” (bıçak ile) konusunun şüphelisiyle, olay yerinden kaçan şahıs ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahsın saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Suça Sürüklenen Çocuk T.Y.E. (17) saklandığı adreste, apartmanın havalandırma boşluğuna saklamış olduğu suç aleti ile birlikte bina çatısında yakalandı. Yakalanan T.Y.E. “kasten öldürme” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

