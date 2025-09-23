Sahabiye'de gerçeğini aratmayan tatbikat
Kayseri'de 24 saat kesintisiz gerçekleştirilen deprem tatbikatında Sahabiye Mahallesi'ndeki koordinatta gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD öncülüğünde Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem olacağı senaryosu ile 24 saat kesintisiz gerçek zamanlı deprem tatbikatı yapılıyor. Bu kapsamda Sahabiye Mahallesi’nde bulunan koordinat yerlerinden birinde de gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta arama kurtarma ekipleri enkaz çıkarırken kişinin yakınları tarafından tepkiye uğradıkları senaryosu canlandırıldı.