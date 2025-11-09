Sahabiye'deki cinayetin şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Olay, 8 Kasım 2025 tarihinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mersin Sokakta meydana geldi. İddiaya göre M.A.Y. ile O.D. arasındaki tartışma giderek büyüyerek kavgaya dönüştü. M.A.Y. yanında getirdiği tüfekle O.D'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.D, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından konu ile ilgili olarak, kamera incelemeleri ve saha çalışmaları gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik tespit edilen adreslere gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Y.Y.(22), B.G.(18), S.T.(18), S.S.Ç(M.A.Y.(17)) ve S.S.C(S.S.(17)) isimli şahıslar saklandıkları adreslerde yakalandı. Yakalananlarda. Y.Y.(22), B.G.(18) ve M.A.Y.(17) isimli şahıslar, “Kasten Öldürme” suçuyla sevk edildileri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan S.T.(18) ve S.S.(17) isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.