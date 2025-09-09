Sahabiye Kentsel Dönüşüm'e Yerinde İnceleme

Kayseri’nin prestij ve vizyon kentsel dönüşüm projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm’ün 2. Etap çalışmalarına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm 2. Etap çalışmalarındaki incelemesinde konuşan Büyükkılıç, “Sahabiye Projemiz hızla devam ediyor. Güçlü bir firma, ekip gayretli. Hava şartları da uygun. İnşallah Emlak Konut’umuzun şehrimiz için prestij projesi olarak kamuoyunda kabul göreceğine inandığım böyle anlamlı ve önemli projeye talimat veren Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey’e özellikle ekibine teşekkür ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum. Emlak Konut ekibimize teşekkür ediyorum. Yüklenici firmamıza da kolay gelsin diyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ve dayanışma içerisinde yapılan bu çalışmada üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ile Okandan çalışmalar hakkında firma yetkililerden bilgiler aldı.

Büyükkılıç’a incelemesinde, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü de eşlik etti.