Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabı'nın Son Binası da Tamamlandı

Son blokta 144 daire ve 9 dükkân yer alırken, bir önceki blokta ise 81 daire ve 13 dükkân bulunuyor. Böylece projenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri'nin merkezinde önemli bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilmiş oldu.

Proje kapsamında, Aile Sağlık Merkezi'nin inşaatı da hızla devam ediyor. Bu dönüşüm, Kayseri'ye yeni güzellikler katmayı hedefliyor ve deprem yönetmeliklerine uygun, dirençli bir şehir ortamı oluşturulmasını amaçlıyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili olarak, yerel yönetim desteklerin devam edeceğini belirtiyor. Projenin hak sahiplerine hayırlı olması temennisiyle, Sahabiye'nin dönüşüm süreci başarıyla tamamlanmış oldu.