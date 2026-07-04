Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Uygulama Etabında yüzde 77 hak sahibiyle uzlaşıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Uygulama Etabı'nda önemli bir başarıya daha imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında 30 Haziran'da başlayan uzlaşma görüşmeleri yoğun katılım ve yüksek memnuniyetle tamamlandı. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda dört gün süren görüşmeler kapsamında, ilk gün saat 06.00-20.00, diğer günlerde ise 08.00-19.00 saatleri arasında mesai yapıldı. Yaklaşık 800 hak sahibiyle birebir görüşme gerçekleştirilirken, uzlaşmaya konu olan 583 bağımsız bölümün 450'si için uzlaşma sözleşmesi imzalandı. Böylece yüzde 77 uzlaşma oranına ulaşılırken, toplam 734 hissedarla uzlaşma sağlandı.

Elde edilen yüksek uzlaşma oranı, hak sahiplerinin projeye duyduğu güveni ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Mülkiyet haklarını esas alan uzlaşma süreci boyunca hak sahipleri detaylı şekilde bilgilendirilirken, tüm görüşmeler karşılıklı anlayış ve uzlaşı ilkesi doğrultusunda yürütüldü.

Öte yandan henüz uzlaşma görüşmesini gerçekleştirmemiş hak sahipleri de süreçten yararlanabilecek. Hak sahipleri, Pazartesi gününden itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunarak uzlaşma görüşmelerine katılabilecek.

