Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Son Hazırlıklar

Kayseri'deki önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde son çalışmalar hızla devam ediyor. Proje, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü anahtar teslimi ile hak sahiplerine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi, toplam 15 milyar TL'lik kentsel dönüşüm yatırımı ile modern ve yeşil alanları geniş bir şehir yaratma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Proje alanında yapılan çevre düzenlemeleri, yerinde yapılan denetimlerle titizlikle kontrol ediliyor.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin D Blok'unda yer alan 153 bağımsız bölümün çevre düzenlemesi, ekipler tarafından detaylı bir şekilde incelendi. Proje yöneticileri, teslimat öncesinde her şeyin eksiksiz ve temiz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için çalışmalara devam ediyor. Anahtar teslim töreni, hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

 

