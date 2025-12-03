  • Haberler
  • Gündem
  • Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm vizyonu çerçevesinde önemli bir adım daha atarak Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabı olan D Blok'taki 153 bağımsız bölümün anahtar teslimini gerçekleştiriyor. Proje, modern ve depreme dayanıklı yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

4 Aralık 2025 Perşembe günü saat 12.00'de Sahabiye Mahallesi'nde düzenlenecek törenle, 144 konut ve 9 işyerinden oluşan D Blok, hak sahiplerine teslim edilecek. Bu teslimat, şehrin dönüşüm sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, sadece konut üretimi ile sınırlı kalmayıp, güvenli ve uzun ömürlü yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olarak öne çıkıyor. Projede uygulanan ileri mühendislik teknikleri ve yüksek güvenlik standartları, şehirdeki risklere karşı dirençli bir yapı oluşturma hedefinin somut örneklerini sunuyor.

Tamamlanan her blok, Kayseri'nin dayanıklılık ve konfor seviyesini artıran yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje ile birlikte, Kayseri'ye daha güvenli, modern ve yaşanabilir alanlar kazandırılmaya devam edileceği vurgulanıyor. D Blok'un teslimiyle birlikte Sahabiye'deki 1'inci Etap tamamlanmış olacak.

Haber Merkezi

