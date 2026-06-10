Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi Yükseliyor

Proje Detayları

- Proje Alanı: Yaklaşık 42 bin metrekare

- İnşa Edilen Blok Sayısı: 13 blok (zemin artı 6 ile zemin artı 10 kat arasında)

- Bağımsız Bölüm Sayısı: 830

- İnşaat Alanı:** 135 bin metrekare zemin üstü, 60 bin metrekare kapalı otopark ile toplam 195 bin metrekare

Proje kapsamında, 10.360 adet kazık ve 1.280 adet iksa kazığı imalatı tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda, proje Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, sadece konut inşaatı yapmakla kalmayıp, aynı zamanda dirençli şehirler oluşturmayı da amaçlıyor. Proje tamamlandığında, modern mimarisi, ticari alanları, sosyal donatıları ve ulaşım avantajları ile Kayseri'nin yeni çekim merkezlerinden biri haline gelecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini güvence altına alarak, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu yaşam alanları kazandırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor.