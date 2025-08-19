Sahabiye Kentsel Dönüşüm'ün 2. Uygulama Etabı depreme Daha Dayanıklı Olacak

Proje Detayları ve Yatırım Miktarı

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İmar A.Ş. ile imzalanan protokol çerçevesinde Emlak Konut tarafından ihale edilmiştir. 2. Uygulama Etabı, toplamda 13 blokta 830 bağımsız bölüm ve yaklaşık 135 bin metrekare inşaat alanını kapsıyor. Bu aşamada, zemin yapısı ve Türkiye'nin deprem riski dikkate alınarak en ileri mühendislik teknikleriyle zemin güçlendirme ve temel inşaat uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Depreme Dayanıklı Temellerle Modern Yaşam

Projede, zemin taşıma kapasitesini artırmak amacıyla 10 bin 360 adet, 25 metre uzunluğunda ve 1 metre çapında donatısız kazık uygulaması yapılacak. Ayrıca, yapıların çevresinde 1.280 adet İKSA kazığı inşa edilecek. Bu kazıklar, çevre yapıların ve zeminin korunması amacıyla uygulanacak.

Yeni Uzlaşma Süreci

Projenin 3. Uygulama Etabı da büyük önem taşıyor. Bu aşamada toplam 615 bağımsız bölüm ve yaklaşık 58 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor. Şu ana kadar yüzde 90 oranında uzlaşma sağlanmış durumda. Ancak, proje tasarımında yapılacak revizyon sonrasında, tüm uzlaşma sözleşmeleri iptal edilerek 2025 yılı içerisinde yeniden uzlaşma sürecine geçilecek.

Geleceğe Güvenli Bir Adım

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, sağlam zemin, sağlam yapı ve sağlam gelecek anlayışıyla toplumun ihtiyaçlarını önceliklendiriyor. Çevreye duyarlı, afetlere karşı dirençli ve sosyal donatılarıyla yaşam kalitesini artıran bu proje, sadece bugünün değil, geleceğin şehircilik anlayışını temsil ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu dev projeyle kentsel dönüşüm alanında Türkiye’ye örnek olmayı hedefliyor.