Sahabiye Kentsel Dönüşümde Kış Mesaisi

Proje Detayları:

- İnşaat Alanı: Yaklaşık 135 bin metrekare

- Bağımsız Bölüm Sayısı: 830

- Blok Sayısı: 13

- Yapılaşma: Zemin artı 6 kattan başlayarak 10 katı aşmayan yapılaşma esas alındı.

Kış mevsiminin zorlu koşullarına rağmen, inşaat çalışmalarının kesintiye uğramaması için gerekli tedbirler alındı. Büyükşehir Belediyesi, iş programına uygun bir şekilde sürecin sağlıklı ve kontrollü ilerlemesini sağlamak amacıyla planlamalar yapıyor.

3. Uygulama Etabı'nda yer alan 615 bağımsız bölüm için hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri, yeniden hazırlanan projeler doğrultusunda gerçekleştirilecek. 2026 yılı içerisinde bu sürecin tamamlanması ve yeni etap inşaatının başlatılması hedefleniyor.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, 2019 yılında düzenlenen 6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde "En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye" ödülünü kazanmıştı. Proje, Kayseri'nin modern ve güvenli yaşam alanlarıyla yeniden inşa edilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.