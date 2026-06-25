Sahabiye Kentsel Dönüşümde yeni bir süreç daha başlıyor

Sahabiye Kentsel Dönüşümde yeni bir aşamaya geçiliyor. 3. Etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü saat 08.30’da başlayacak. Görüşme yeri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı(Sahabiye Mahallesi, Ahievran Caddesi No: 32/B, Kocasinan/Kayseri) olarak açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Karışıklığa mahal vermemek için hak sahiplerimizin görüşme günü saat 06.00’da girişteki sıramatik cihazından sıra numarası alarak kendilerine bildirilen sıraya uymaları önemle rica olunur. Şehir merkezimizi daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir yapıya kavuştururken, hak sahiplerimizin haklarının korunmasını ve memnuniyetini her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz” ifadelerine yer verildi.