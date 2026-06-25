  • Haberler
  • Gündem
  • Sahabiye Kentsel Dönüşümde yeni bir süreç daha başlıyor

Sahabiye Kentsel Dönüşümde yeni bir süreç daha başlıyor

Sahabiye Kentsel Dönüşümde 3. Etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri, 30 Haziran Salı günü başlıyor.

Sahabiye Kentsel Dönüşümde yeni bir süreç daha başlıyor

Sahabiye Kentsel Dönüşümde yeni bir aşamaya geçiliyor. 3. Etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü saat 08.30’da başlayacak. Görüşme yeri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı(Sahabiye Mahallesi, Ahievran Caddesi No: 32/B, Kocasinan/Kayseri) olarak açıklandı.

Sahabiye Kentsel Dönüşümde yeni bir süreç daha başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Karışıklığa mahal vermemek için hak sahiplerimizin görüşme günü saat 06.00’da girişteki sıramatik cihazından sıra numarası alarak kendilerine bildirilen sıraya uymaları önemle rica olunur. Şehir merkezimizi daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir yapıya kavuştururken, hak sahiplerimizin haklarının korunmasını ve memnuniyetini her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 411 Polis Adayı Mezuniyet Sevinci Yaşadı
Kayseri'de 411 Polis Adayı Mezuniyet Sevinci Yaşadı
İncesu Marina Lisanslı Kano Merkezi Oldu
İncesu Marina Lisanslı Kano Merkezi Oldu
KAYMEK'te 4 dilde konuşma kulüpleri
KAYMEK’te 4 dilde konuşma kulüpleri
Geleceğin yıldızları Talas'ta yetişecek
Geleceğin yıldızları Talas’ta yetişecek
Ana Okulu Öğrencilerine Afetlere Hazırlık Eğitimi
Ana Okulu Öğrencilerine Afetlere Hazırlık Eğitimi
Talas Belediyesinde Kurumsal Kültür Ve Aidiyet Eğitimi
Talas Belediyesinde Kurumsal Kültür Ve Aidiyet Eğitimi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!