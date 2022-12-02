Sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvana otomobil çarptı
Kayseri'nin Develi ilçesinde, sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvan otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
- 02.12.2022 16:58
- Güncelleme: 02.12.2022 17:05
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Kayseri’nin Develi ilçesinde, sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvan otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
İlçeye bağlı Bahçelievler mahallesinde bir vatandaş büyükbaş hayvanı elinden kaçırdı. Kaçmaya başlayan büyükbaş hayvana anayolda otomobil çarptı. Meydana gelen kazada büyükbaş hayvan telef olurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
İHA
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