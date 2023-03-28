Şahin'den Kayseripark'taki kaçak inşaata tepki

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseripark'ta yapılan kaçak inşaata ve yapılan açıklamalara tepki göstererek, Bir yerde bir gariban, bir fakir, burnunu yarım metre oturduğu yerden dışarı çıkarttığında ekipler gidip yıkıyorsa, gerekli önlemleri alıyorsa, cezalar kesiliyorsa, zengin olan biri yaptığında da aynı şey olsun. Biz sadece adalet istiyoruz, hukukun gerçekleşmesini istiyoruz. Adeta parasıyla bu şehre meydan okuyan bir zadenin bu şehrin ahlakına, bu şehrin töresine, yapısına hakaret eden, aşağılayan bu tavrına karşı bir tavır bekliyoruz dedi.

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  • 28.03.2023 13:17
  • Güncelleme: 28.03.2023 14:17
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Şahin'den Kayseripark'taki kaçak inşaata tepki
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseripark’ta yapılan kaçak inşaata ve yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Bir yerde bir gariban, bir fakir, burnunu yarım metre oturduğu yerden dışarı çıkarttığında ekipler gidip yıkıyorsa, gerekli önlemleri alıyorsa, cezalar kesiliyorsa, zengin olan biri yaptığında da aynı şey olsun. Biz sadece adalet istiyoruz, hukukun gerçekleşmesini istiyoruz. Adeta parasıyla bu şehre meydan okuyan bir zadenin bu şehrin ahlakına, bu şehrin töresine, yapısına hakaret eden, aşağılayan bu tavrına karşı bir tavır bekliyoruz" dedi.

Kayseripark önünde basın açıklaması düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AVM’de devam eden kaçan inşaata ve AVM’nin sahibi olduğu şirketin yönetim kurulu başkanvekili Serhan Çetinsaya’nın Kayseri ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Şahin, "Şu anda Kayseri’nin merkezindeyiz. Bir AVM’nin yanında kapatılan bir alanda bir şeyler yapılıyor ve Kayseri’de bu günlerdir yazılıyor, çiziliyor. Birileri bunun yanlış olduğunu dile getiriyor. Fakat yetkililerden en ufak bir laf duyamıyoruz. Yani bura doğru mu, kanuni mi, hukuki mi, değil mi, izin verildi mi, verilmedi mi, kim verdi, kim vermedi, hiçbir açıklama duyamadık maalesef. Özellikle bu işletmenin yetkilisi, babasının oğlu bir açıklama yaptıktan sonra adeta bir suskunluğa dönülüyor. Yani biz bu şehirde her işin hukuki olmasını istiyoruz. Ya bu ülkede de her şey hukuki olsun. Adamına göre, parasına göre hukuk olmasın. Adamı olan, istediğini yapıp da yetkililerin suspus olduğu bir ülke biz istemiyoruz. Eğer bir yerde bir gariban, bir fakir, burnunu yarım metre oturduğu yerden dışarı çıkarttığında ekipler gidip yıkıyorsa, gerekli önlemleri alıyorsa, cezalar kesiliyorsa, zengin olan biri yaptığında da aynı şey olsun. Biz sadece adalet istiyoruz, hukukun gerçekleşmesini istiyoruz. Adeta parasıyla bu şehre meydan okuyan bir zadenin bu şehrin ahlakına, bu şehrin töresine, yapısına hakaret eden, aşağılayan bu tavrına karşı bir tavır bekliyoruz. Yani bu şehirde eskisi yenisi, vekili, bakanı, o şehrin sahip olduğunu söyleyen Kayserililer. Bunlar Nevşehir belediye başkanının lafından sonra aslan gibi kükrediler. Nevşehir Belediye Başkanı görevden alındığı zaman "biz aldırdık" diyebildiler. Fakat bu daha düne kadar boğazda onun bunun bebesiyle fink atan birisinin Kayseri’yi aşağılamasına bu Kayseri’nin sahip olduğunu iddia edenler niye ses çıkarmıyor? Bura yasal ise ‘yasaldır’ deyin. Bura vakıflarınsa vakıflarda ses yok. Bura belediye sınırları içerisinde izin vermesi lazım. Belediyelerden ses yok. 5 bin metrekareden küçük büyük meselesi bir belediye başkanı bilmiyorsa eğer boşuna belediye başkanlığı yapıyor. Yapıldığı günden beri burada ihale şartnamesine uymayan işlemler yapılmış" ifadelerini kullandı.

"Sürekli kazanca kazanç katmak için hukuk alt edilmiş" diyen Mahmut Şahin, "İlk günden beri bura bir vakıf. Vakıf malı ve dördüncü kez yeni yeni şeyler yapılıyor. Bakın burada normalde kendi mevzuatına göre belli bir araç kapasitesinin olması gerekiyor. Bu araç kapasitesinin kaç tane olması gerektiği, buranın kaç metrekare olduğu kimin yetkisinde acaba? Buradaki mahallede insanlar kendi araçlarını koyacak yer bulamıyorlar buradan dolayı ama üç kat yapılan otopark, iki kata düşürülüyor. Oraya iş yerleri yapılıyor. Yukarıya yeni yapılan yerlerde o balkonda yayaların müşterilerin gezmesi gereken çocukların oynaması gereken yerlere işletmelere kiraya verilip sürekli kazanç elde ediliyor. Evet, tamam vahşi kapitalizmin sonucu bu. Fakat Kayseri’nin sahip olduğunu iddia edenler Kayseri’nin aşağılanmasına neden bir ses çıkarmıyor. Parası olan her zaman dövecek mi hukuku? Yeter artık. O garibana gücünüz yetiyorsa yanlış yapan zengine de gücünüz yetecek. Sessizliğe bürünmekle onun siyasi arkası var, onun parası var demekle bu iş olmuyor. Türkiye’nin geleceğine güzel bir miras bırakmıyorsunuz. Aklınızı başınıza alın. Burada bir hukuksuzluk var ise lütfen bunu bir an önce durdurun. Devletin her şeye gücü yeter. Paraya da gücü yeter. Siyasete de gücü yeter. Yeter ki hukuku arkamıza alalım” şeklinde konuştu.

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İHA

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