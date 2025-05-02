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- Şahin yine Kitabın Ortasından konuştu: '1 Mayıs İşçi Bayramı mı, Sarı sendikaların Bayramı mı'
Şahin yine Kitabın Ortasından konuştu: '1 Mayıs İşçi Bayramı mı, Sarı sendikaların Bayramı mı'
Tüm-Iş Konfederasyonu'da Genel Başkanı ve Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Mayıs'la ilgili yapılmakta olan kutlamaları değerlendirdi. Yapılanlan 1 mayıs kutlamaları ile ilgili kitabın ortasından konuşarak, bu yapılanların İşçi Bayramı mı, yoksa sarı sendikaların bayramı mı sorusunu sordu.
Mahmut Şahin'in derin değerlendirmesi:
Gelin 1 Mayıs'ı konuşalım :
Gerçekten işçinin bayramı mı?
Yoksa sarı sendikacıların bayramı mı?
İşçi için,
Bayramı hakedecek ne oldu acaba?
Dünya kadar işçi sorunu var.
Hangisi çözüldü de bayram ilan edildi?
Mesela,
1...
Memurun sendika aidatı 250 TL
İşçinin sendika aidatı 1.500 TL
Memurun aidatını devlet ödüyor.
İşçi kendi cebinden ödüyor.
Bir gün meclisten şu yasa çıkarsa :
"İşçi aidatı memur aidatını geçemez"
denirse bayram olarak kutlayalım.
2...
İşveren işçiyi işten çıkartıyor.
SGK kayıtlarına da bir kod veriyor.
Verilen bu kod'dan dolayı,
İşveren Tazminat ödemiyor,
İşkur işsizlik maaşını ödemiyor,
Neden, çünkü kırmızı kod verildi.
Kimse işverene sormuyor,
Bu kodu neye göre verdin?
Yargı kararı yok, belge yok.
Ben verdim oldu, YARGISIZ İNFAZ.
Bu kodu kaldırmak da işçiye düşüyor.
Avukat tutacak,
Mahkemeye verecek,
Bir yandan da iş arayacak.
Ne kadar mümkün olacak?
Bu zulmü bitirecek bir yasa çıktığında,
Bayram olarak kutlayalım.
3...
Memur evlenince 7 gün evlilik izni,
İşçi evlenince 3 gün evlilik izni.
Memurun anne-babası öldüğünde
7 gün ölüm izni,
İşçinin anne-babası öldüğünde
3 gün ölüm izni adil hale geldiğinde,
Bayram olarak kutlayalım.
4...
Çaykur'da 10 bine yakın mağdur var.
6 ay çalışıyor, 6 ay işsizler.
Bunlara kadro verilince,
Şenlik havasında kutlayalım.
5...
Kamu kurumlarında çalışan ve kadro alamayıp taşerona devam eden
Yemekhane, bilgi işlem vb
70.000 işçiye kadro verilince,
Meydanlarda halay çekelim.
6...
Sağlık Bakanlığında uygulanan ama kanunda yeri olmayan
Şeflik uygulaması işçiye zulümdür.
Ne hikmetse bu şeflerin tamamı yetkili sendikanın temsilcisidir.
Başka sendikaya geçmek isteyene iş hayatını zehir ediyor.
Bu kanunsuz uygulama bitirilince,
Mobingden kurtulduğumuz için bayram edelim
7... 8... 9... vs vs
...
1 Mayıs da Taksim'e çıkılsa,
Bu sorunlardan hangisi çözülecek?
Ben Kayseri meydanına çıktım.
Hiç bir sorun çözülmedi.
Birileri diyor ki, Taksim'e çıkacağız.
Hükümet de diyor ki, çıkartmayız.
eee..?
1 Mayıs bu kavga arasında güme gitti.
Birileri de işçiyi bir meydana topluyor.
Otobüslerle işçi taşınıyor.
Seçimlerden alışıklar taşımaya.
Bir dürüm ayran dağıtılıyor.
Bayramın kutlu olsun(!)
Bu bayram işçinin değil,
İşçinin aidatı ile saltanat süren,
10 milyonluk arabalara binen,
Sürekli gezen ve harcırah toplayan,
Yurtdışına gezilere giden,
Cumhurbaşkanından kat kat fazla maaş alan sarı sendikacıların bayramıdır.
Adını doğru koyalım...
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