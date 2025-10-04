Sahiplerine önemli görev: Evcil hayvanlarda bakım ve sağlık

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde farkındalık oluşturulması adına birçok konu gündeme getiriliyor. Özellikle sokak hayvanları için “bir kap su bir kap mama” sloganıyla farkındalık oluşturuluyor. Öte yandan evcil hayvan sahiplenmek isteyen ya da evcil hayvan sahibi olan kişiler için de doğru bakımı sağlamak konusu öne çıkıyor.

Evcil hayvanların sağlıklı ve mutlu yaşayabilmeleri için sahiplerine önemli görevler düşüyor. Doğru bakım ile evcil hayvanların hem yaşam kalitesi arıtılır hem de sağlıklı bir hayat sürmeleri sağlanır. Bu kapsamda evcil hayvan sahiplerinin bilmesi gerekenler konusunda veteriner hekimler uyarıyor. Uzmanlar, düzenli olarak veteriner kontrolleri yaptırılması, doğru beslenme planı oluşturulması, taze su temin edilmesi, oyun zamanı ayrılması, tüy bakımına özen gösterilemsi gibi konulara dikkat çekiyor. Bunlar evcil hayvanın mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerinde önemli rol oynuyor.