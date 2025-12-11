Sahte alkol ve kaçak sigara operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince bir kişinin sahte alkol yaparak piyasaya süreceği bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda M.B. İsimli şüpheli, M.Ş.Ö. (24) isimli şüpheli ise kaçak sigaraları aracından ikamete taşıdığı esnada yakalandı. M.B. ve M.Ş.Ö. isimli şahıslar hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Sahte alkol ve kaçak sigara operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince bir şüphelinin sahte alkol yaparak kentte piyasaya süreceği bilgisi alınması ve Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince bir şahsın araçtan ikamete şüpheli paketler taşıdığı görülmesi üzerine yapılan operasyonlar neticesinde; M.B. (65)  tespit edilen adresinde ve M.Ş.Ö. (24) ise kaçak sigaraları aracından ikamete  taşıdığı esnada  yakalandı.

Yapılan aramalarda, 2 bin 137 paket kaçak sigara, 25 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

M.B. ve M.Ş.Ö. isimli şahıslar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi'nden Uyarı: 'Alkollü Mekanların Artışı Toplumsal Sorunları Derinleştiriyor'
Saadet Partisi’nden Uyarı: “Alkollü Mekanların Artışı Toplumsal Sorunları Derinleştiriyor”
Başkan Palancıoğlu, 'Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek'
Başkan Palancıoğlu, “Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücret için TİSK'in elini taşın altına koymasını bekliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Asgari ücret için TİSK'in elini taşın altına koymasını bekliyorum”
Boş kalan hac kontenjanları için ek başvuru süresi tanındı
Boş kalan hac kontenjanları için ek başvuru süresi tanındı
Kalemiyle İz Bırakan Abdullah Satoğlu'na Veda
Kalemiyle İz Bırakan Abdullah Satoğlu’na Veda
Kayseri'nin turizm rotası Talas'tan yana
Kayseri'nin turizm rotası Talas'tan yana
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!