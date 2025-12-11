Sahte alkol ve kaçak sigara operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince bir şüphelinin sahte alkol yaparak kentte piyasaya süreceği bilgisi alınması ve Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince bir şahsın araçtan ikamete şüpheli paketler taşıdığı görülmesi üzerine yapılan operasyonlar neticesinde; M.B. (65) tespit edilen adresinde ve M.Ş.Ö. (24) ise kaçak sigaraları aracından ikamete taşıdığı esnada yakalandı.

Yapılan aramalarda, 2 bin 137 paket kaçak sigara, 25 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

M.B. ve M.Ş.Ö. isimli şahıslar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.