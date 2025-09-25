Sahte altın bozdurmaya çalışan 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, bir kuyumcuda sahte altın bozdurmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, bir kuyumcuda "Sahte Altın Bilezik"  bozdurmaya çalışan şahıslar olduğu ihbarı üzerine, çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Haklarında dolandırıcılık, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından kayıtları bulunan M.K. (52), İ.T.T. (18) ve S.K. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 514 bin 400 TL nakit para, 4 adet sahte altın bilezik, 1 adet küpe ele geçirildi. M.K., İ.T.T. ve S.K. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

