Sahte altın nasıl anlaşılır?

Önemli yatırım araçlarından biri olan altın son zamanlarda rağbet görüyor. Vatandaşlar da altının sahte olup olmadığının nasıl anlaşıldığını merak ediyor. Sarraf İhsan Gülderdi, sahte altının anlaşılmasının zor olduğunu ancak bazı püf noktalarının olduğunu belirterek, uygulamalı şekilde gösterdi.

‘ALTINI CAMA ATIP TINISINI DİNLİYORUZ’

Vatandaşların sahte altını nasıl anlayacağı sorusuna cevap veren Sarraf Gülderdi, “Aslında bunu anlamaları çok zor bir durum. Çeyrek altın alırken daha çok güvendikleri, yıllardır çalıştıkları sarraflardan alışveriş yapmalarını öncelikle tavsiye ediyorum. Sahte altını, çeyrek altın bazında konuşacak olursak, bunları sesinden biz anlıyoruz. Müşteriden aldıktan sonra cama atıyoruz. O an müşteri saydığımızı sanıyor ama biz altının sesini, tınısını dinliyoruz. Eğer tını tok bir şekilde geliyorsa altının ayarında bir problem yok. Ama teneke gibi ses gelirse bunun ayarında düşüklük olduğunu anlıyoruz. Mesela bu bileziklerde de böyledir. 22 ayar bilezik daha ağırdır. Öz kütlesi biraz daha yoğun olduğu için biraz daha tok gelir. 14 ayarlar biraz daha hafiftir. Aynı ebatta ve aynı görüntü de olmasına rağmen 15 gramlık 22 ayar bir bilezik 14 ayara göre yüzde 30 daha ağırdır. Çeyrek altının sesi hiç değişmez, hep aynı tındadır. Örnek veriyorum bozuk parayı attığımız zaman bunun madeni farklı olduğu için tınısı daha farklıdır. Altında tını gayet toktur” diye konuştu.

‘ŞÜPHELENDİĞİMİZ DURUMDA KONTROL EDİYORUZ’

Kendilerine gelen altının durumundan şüphelenildiğinde mihenk taşı yoluyla kontrol ettiklerini söyleyen Sarraf Gülderdi, “Önce altının patentine bakıyoruz. Patentine baktıktan sonra renginden şüphelendiğimiz ürün çıkarsa ortaya, aşina olduğumuz mihenk taşı var. Buna o ürünü sürterek yanına da o ayardan başka bir ürün sürterek suyunu döküyoruz. Eğer taş üzerinde altın kalmaya devam ediyorsa altının ayarı doğru demektir. Ama altın suyundan sonra mihenk taşında dağılırsa, tutunamazsa bu ayarı düşük demektir” ifadelerini kullandı.

‘MÜŞTERİ ALTININ SAHTE OLDUĞUNU SÖYLEMEMİZE RAĞMEN SATMAYA ÇALIŞIYORSA EMNİYETE BİLDİRİYORUZ’

Sahte altını satmaya çalışan bir müşteriyle karşılaştıklarında durumu emniyet güçlerine bildirdiklerini söyleyen Sarraf Gülderdi, “Bizlere bazen sahte altın gelebiliyor. Müşterilerimiz genelde tanıdık olduğu için düğünde takılmış çeyrek altın olabiliyor ya da biri hediye etmiş oluyor. Bunu müşteriye anlatıyoruz. Müşterilerimizde bunu anlayışla karşılayıp, bize de güveniyorlar. Ona göre de ayarı düşük şekilde işlem yapıyoruz ya da imha ediyoruz. Ama bu yabancı müşteriyse altının sahte olduğunu söylememize rağmen eğer başka sarraflara da gidip bozdurmaya çalışıyorsa bunu kendi platformlarımızda esnaf arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Sahte bir ürünün gezdiğini dikkatli olunması gerektiğini söylüyoruz. Hala bozdurmaya devam ediyorsa emniyet birimlerine haber veriyoruz” şeklinde konuştu.