Sahte araç ilanı ile 2 kişiyi 781 bin lira dolandırdı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şikâyet üzerine harekete geçen ekipler, 23 yaşındaki V.K.’nın internet ortamında satış yapan ilan sayfalarında araç satacağı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüphelinin Y.A. isimli şahsı 441 bin lira, H.Ş isimli şahsı 340 bin lira olmak üzere toplam 781 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen V.K., Adana’da gözaltına alınarak Kayseri’ye getirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli adliyeye sevk edildi.