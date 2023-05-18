Sahte araç ilanıyla 540 bin TL dolandıranlar tutuklandı

Kayseri'de, sahte araç ilanı koyup bir kişiyi 540 bin TL dolandıran 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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  • 18.05.2023 16:07
  • Güncelleme: 18.05.2023 16:16
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Sahte araç ilanıyla 540 bin TL dolandıranlar tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, sahte araç ilanı koyup bir kişiyi 540 bin TL dolandıran 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden sahte satış araç ilanı veren şüpheli 3 kişi, aracı Malatya’da yaşayan bir kişiye 540 bin TL’ye sattı. Şahsı Erzurum’a çağıran şüpheliler, parayı aldıktan sonra müşteki şahsı engelledi. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahısların A.P. (21), M.G. (25) ve H.B. (29) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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