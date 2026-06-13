Sahte araç kiralama dolandırıcılarına operasyon: 6 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin, Aydın ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir vatandaşın araç kiralamak istediği için internette arama motorundan arama yaptığı ve karşısına çıkan siteyi ilgili firmanın yasal sitesi olduğunu düşünerek 87 bin TL dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı. Şüpheli şahısların Türkiye’de bulunan resmi araç kiralama sitelerinin benzerlerini yaparak araç kiralamak isteyen vatandaşları, genellikle yabancı şahıslara ait olan ve gerçek kullanıcısı bilinmeyen mobil hatları kullanmak suretiyle “ARAÇ KİRALAMA DOLANDIRICILIĞI” yaptıkları, Türkiye genelinde toplamda 51 vatandaşı 5 milyon 970 bin TL zarara uğratttıkları tespit edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; Mersin (3), Aydın (3), İzmir (3) illerinde ikamet eden, dolandırıcılık suçunu işleyen ve yöneten, suçta kullanılmak üzere şüpheli şahıslara mobil hatlar temin eden şahısların da aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheli şahıs tespit edildi. 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; şüpheli şahısların ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet cep telefonu ve çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan; 6 şahıs tutuklandı ve 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.