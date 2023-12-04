Sahte dekont düzenleyerek 30 kişiyi dolandıran şahıs tutuklandı

Kayseri’de internet üzerinden ürün satan 30 vatandaşı düzenlediği sahte dekontlarla dolandıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden cep telefonu, oyun konsolu, bilgisayar, elektronik eşya satan vatandaşları arayıp ürünü beğendiğini ve satın almak istediğini belirtip satıcıyla buluşan G.A. (36), ürünün parasını internet bankacılığı yoluyla gönderdiğine dair sahte dekont düzenleyerek satıcıya göndererek ülke genelinde 30 kişiyi dolandırdı. Şikayet üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, G.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A., adliyeye sevk edildi. G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, G.A.’nın 30 farklı ’nitelikli dolandırıcılık’ dosyasından aranması olduğu ve bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların internet üzerinden yapılan alışverişlerde sahte dekontlara dikkat etmeleri, paranın kendi hesabına geçmeden herhangi bir devri işleminin gerçekleştirilmemesi belirtildi.