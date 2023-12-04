Sahte dekont düzenleyerek 30 kişiyi dolandırdı

Kayseri'de internet üzerinden ürün satan 30 vatandaşı düzenlediği sahte dekontlarla dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

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  • 04.12.2023 11:17
  • Güncelleme: 04.12.2023 12:44
Sahte dekont düzenleyerek 30 kişiyi dolandırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de internet üzerinden ürün satan 30 vatandaşı düzenlediği sahte dekontlarla dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden cep telefonu, oyun konsolu, bilgisayar, elektronik eşya satan vatandaşları arayıp ürünü beğendiğini ve satın almak istediğini belirtip satıcıyla buluşan G.A. (36), ürünün parasını internet bankacılığı yoluyla gönderdiğine dair sahte dekont düzenleyerek satıcıya göndererek ülke genelinde 30 kişiyi dolandırdı. Şikayet üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, G.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A., adliyeye sevk edildi.

30 farklı dolandırıcılık dosyasından aranması var

Öte yandan, ekipler tarafından gözaltına alınan G.A.’nın 30 farklı "nitelikli dolandırıcılık" dosyasından aranması olduğu ve bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Polis uyardı

Ayrıca, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların internet üzerinden yapılan alışverişlerde sahte dekontlara dikkat etmeleri, paranın kendi hesabına geçmeden herhangi bir devri işleminin gerçekleştirilmemesi belirtildi.

İHA

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