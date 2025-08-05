Sahte Diploma Operasyonu Derinleşiyor

1. Dalga Operasyonu

Bakan Yerlikaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Resmi Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından dolayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 23 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Bu operasyonda 126 şüpheli gözaltına alındı; 17'si tutuklandı, 109'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul'daki bayi ve ofisleri üzerinden sahte T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleri ile bazı kamu personeli adına e-imza üretildiği tespit edildi. Bu sahte e-imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı ve çeşitli usulsüz işlemlerin gerçekleştirildiği belirlendi.

2. Dalga Operasyonu

İkinci dalga operasyonu, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve Elektronik İmza Kanunu'na muhalefet suçlarını kapsıyor. 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bu operasyonda 61 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı. Ayrıca, aranan 10 şüpheli de operasyonlar sonrası yakalandı.

Yerlikaya, yapılan çalışmalar neticesinde 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyetinin tespit edildiğini açıkladı. "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Bu operasyonlar, sahte belgelerle yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı devletin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.