Sahte Diploma Polemiğine CHP'li Ünalmış da Katıldı

Sahte e-imzalar ile üniversite ve YÖK sistemine girerek, notları yükseltip, sahte diplomalar oluşturan suç örgütü soruşturması ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 197 şüpheliden 37’si tutuklandı, 150’sine ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Sahte diploma soruşturması tüm Türkiye’de konuşulurken CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, sosyal medya hesabından ‘Diploma’ başlıklı bir gönderi yayınladı.

Ünalmış, yaptığı açıklamada; “Tüm Türkiye’de sahte diploma skandalı konuşuluyor. Acaba Kayseri’de kimlerin diploması sahte ya da yok. Soruşturmalar derinleştiriliyor ve Kayseri’ye de sıçrayacak. Bakalım kimlerin diploması var, kimlerin yok. Peşinen söyleyim. Ben 2005 yılında Marmara Hukuk Fakültesi’ni kazandım ve 2009 yılında da mezun oldum. İşte bu da belgesi. Hadi bakalım. Kimlerin diploması yok“ ifadelerini kullandı.