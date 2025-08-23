Sahte diploma satışı devam ediyor

Sahte diplomanın nasıl anlaşılacağı hakkında bilgi veren Hukukçu Furkan Kozan, “Eğer sahte diploma iyi hazırlanmışsa, işverenin bunu kendi kendine anlaması pek mümkün görünmüyor. Bu durumda bilirkişilerden veya uzmanlardan yardım alması şart. Resmi bir evrak sahte olarak hazırlanmışsa, bu durum resmi evrakta sahtecilik suçuna girer. Bu suçu işleyenler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alabilirler. Eğer sahte diploma kullanılarak bir devlet memuru olunmuşsa, bu aynı zamanda nitelikli dolandırıcılık suçunu da oluşturur” dedi

Son zamanlarda sahte diploma olayları artış gösteriyor. Bu durumu fırsata çeviren dolandırıcılar, cezalara rağmen internet üzerinden "E-devlet onaylı diploma" sattıklarını iddia ederek insanları dolandırmaya devam ediyor. Bu durum, işverenlerin de aklına "Diplomanın sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?" sorusunu getiriyor.



Sahte diplomanın zor anlaşılacağını belirten Hukukçu Furkan Kozan, “Sahte diplomayı gözle ayırt etmek mümkün değil. Birçok sahte diplomada E-devlet üzerinden kontrol edilebilen karekod ve barkod sistemleri mevcut. Ancak, bu satışları yapan sitelerin çoğu bu barkod sistemlerini de halletmiş durumda. Dolayısıyla, barkod üzerinden kontrol yapsanız bile, sahteliğini anlamanız pek mümkün değil. Bu sebeple, sahte bir evrakı veya diplomayı bireysel tecrübelerimizle, kendi başımıza tespit etmemiz mümkün değil. Bu konuda uzman kişilerin incelemesi ve yardım etmesi gerekiyor. İşverenin sahte bir diplomayı kendi başına anlaması da oldukça zor. Eğer sahte diploma iyi hazırlanmışsa, işverenin bunu kendi kendine anlaması pek mümkün görünmüyor. Bu durumda bilirkişilerden veya uzmanlardan yardım alması şart. Resmi bir evrak sahte olarak hazırlanmışsa, bu durum resmi evrakta sahtecilik suçuna girer. Bu suçu işleyenler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alabilirler. Eğer sahte diploma kullanılarak bir devlet memuru olunmuşsa, bu aynı zamanda nitelikli dolandırıcılık suçunu da oluşturur. Kanunlarımıza göre nitelikli dolandırıcılık suçu, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Sahte diplomayla devlet memuru olan kişiler, memurluktan ihraç edildiklerinde, o zamana kadar aldıkları maaşı faiziyle birlikte devlete iade etmek zorunda kalırlar. Bu da onları bir icra tehdidiyle karşı karşıya bırakır. Örneğin, Sağlık Bakanlığı onaylı bir sertifika alan bir kişinin, özel kurumdan aldığı bu sertifikayı Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimine giderek denetletmesi gerekir. Kendi başına anlaması mümkün değildir” şeklinde konuştu.