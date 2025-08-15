Sahte Dolarlara Dikkat: Piyasaya sürmeden yakalndı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı/Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Y.I. isimli şahsın illegal yollardan temin ettiği sahte dolarları piyasaya süreceği yönünde bilgiler elde edildi. Bu kapsamda, şüpheli şahıs Melikgazi İlçesi Hunat Mahallesinde yapılan faaliyette yakalandı ve üzerinde bulunan 41 adet 100 dolar ve 2 adet 50 dolar olmak üzere toplamda 43 adet 4 bin 200 dolar sahte banknot ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edileceği bildirildi.