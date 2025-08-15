Sahte Dolarlara Dikkat: Piyasaya sürmeden yakalndı

Kayseri'de jandarma ekiplerince illegal yollardan temin ettiği sahte dolarları piyasaya süreceği yönünde bilgiler elde edilen Y.I. yakalandı ve yapılan aramada 41 adet 100 dolar ve 2 adet 50 dolar olmak üzere toplamda 43 adet 4 bin 200 dolar sahte banknot ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı/Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Y.I. isimli şahsın illegal yollardan temin ettiği sahte dolarları piyasaya süreceği yönünde bilgiler elde edildi. Bu kapsamda, şüpheli şahıs Melikgazi İlçesi Hunat Mahallesinde yapılan faaliyette yakalandı ve üzerinde bulunan 41 adet 100 dolar ve 2 adet 50 dolar olmak üzere toplamda 43 adet 4 bin 200 dolar sahte banknot ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edileceği bildirildi.

Haber Merkezi

Şiir Eyvanında Ruhlara Dokunan Mısralar
Prof. Mehmet Görmez: 'Belediye memurlarının kıydığı nikah komedisinden kurtulmamız gerekir'
Başkan Büyükkılıç Ak Parti 24. Yıl Kutlamalarında MKYK Üyesi Prof. Avşar'la bir araya geldi
Memur-Sen'den Sert Tepki: 'Yetersiz Teklife Hayır!'
Tehlikeli taşımacılık yapan sürücüye 2 bin 72 TL cezai işlem
Yarı Maraton Kayıtları Başladı
