Sahte içki üreten yaşlı adam gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekiplerince 50 litre etil alkol, 21 litre sahte alkollü içki ve sahte alkol yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olay ile ilgili Ö.F.C. (70) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince bir şüpheli şahsın etil alkolleri kullanarak sahte alkol ürettiği ve İlimizde piyasaya sürdüğü bilgisi alınması üzerine tespit edilen adrese düzenlenen operasyon neticesinde Ö.F.C. (70) tespit edilen adreste yakalandı.

Yapılan aramada, 50 litre etil alkol, 21 litre sahte alkollü içki ve sahte alkol yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Ö.F.C. hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

