Sahte içki üretilen eve operasyon

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde jandarma ekiplerine bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda el yapımı şarap, etil alkol, ruhsatsız silah ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 31.12.2022 19:51
  • Güncelleme: 31.12.2022 20:02
  • 56
Sahte içki üretilen eve operasyon
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde jandarma ekiplerine bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda el yapımı şarap, etil alkol, ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Karaözü Mahallesinde N.C.Ö.’nün ikametinde sahte içki üretimi yaparak sattığına yönelik bilgiler elde edildi. Yılbaşı öncesi şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 5 ve 50 kiloluk bidonlar içerisinde el yapımı 426 litre şarap, 10 litre etil alkol, 1 şişe kaçak rakı, 30 şişe viski, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tüfeklere ait fişek, 6 şişe alkol kiti ve aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu: '2023 Melikgazi'de açılışlar yılı olacak'

Başkan Palancıoğlu: '2023 Melikgazi'de açılışlar yılı olacak'

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'ten 'insan' odaklı projelere ziyaret

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'ten 'insan' odaklı projelere ziyaret

Polonya ve Rusya'dan Erciyes'e Charter uçuşlar başladı

Polonya ve Rusya'dan Erciyes'e Charter uçuşlar başladı

7 marka satışta

7 marka satışta

Başkan Büyükkılıç: '2023'te daha güçlü yürümeye devam edeceğiz'

Başkan Büyükkılıç: '2023'te daha güçlü yürümeye devam edeceğiz'

Bir Hafta Bir Yazar: Betül Nurata

Bir Hafta Bir Yazar: Betül Nurata

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
Üçlü virüse dikkat

Üçlü virüse dikkat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Niyazi Ünalmış: 'Kayseri Üniversitesi'nin mi, AKP'nin mi rektörüsün?'

CHP’li Niyazi Ünalmış: “Kayseri Üniversitesi’nin mi, AKP’nin mi rektörüsün?”

Sahte içki üretilen eve operasyon

Sahte içki üretilen eve operasyon

DAHA FAZLA
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: 'Partimizi daha ileriye taşımak için adayım'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: “Partimizi daha ileriye taşımak için adayım”

2022 yılında Kayserispor'un karnesi

2022 yılında Kayserispor'un karnesi

Besceli'ye son görev

Besceli'ye son görev

KOM ekipleri 2022'de suça ve suçluya geçit vermedi

KOM ekipleri 2022'de suça ve suçluya geçit vermedi

Hacılar Erciyesspor ilk yarıda 23 puan topladı

Hacılar Erciyesspor ilk yarıda 23 puan topladı