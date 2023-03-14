Sahte jandarmayı gerçek jandarma yakaladı

Nevşehir'de kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 14.03.2023 14:06
  • Güncelleme: 14.03.2023 14:06
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Sahte jandarmayı gerçek jandarma yakaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Samsun ve Amasya illeri ile Nevşehir’in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde birçok dolandırıcılık olayına karışan ve son olarak Derinkuyu ilçesi Özlüce köyünde kendisini Jandarma personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın dolandırıcılık yapmaya ticari taksi ile geldiğini söyleyen Özlüce Köyü Muhtarı Hasan Gözderesi, “Cuma günü 65 yaşındaki bir vatandaşımızı ev telefonundan arıyorlar. Kendisini jandarma olarak tanıtan şahıs evdeki para ve altınlarını soruyor. Bunun üzerine vatandaş bana geldi. Bende bunun bir dolandırıcılık olduğunu söyledim. İlk olarak köy hoparlöründen anons ederek vatandaşlarımızı uyardım ve daha sonra jandarmayı arayarak bilgilendirdim. Bir vatandaşımız şüpheli bir şahsın olduğunu ve ticari taksi ile köye geldiğini söyledi. Bizde köyümüzdeki kamera kayıtlarından şahsın gittiği istikameti ve ticari taksinin plakasını tespit ettik. Jandarma ekipleri kamera görüntülerinden yararlanarak şahsı köyde yakaladı. Şahıs burada suçunu itiraf etti. Hatta yakın köyde de aynı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Bu şahsın 9 tane daha benzer suçlardan sabıkası varmış. Bu şahıs Samsun ve Amasya illerinin yanı sıra Nevşehir’in Hacıbektaş ve Avanos ilçelerinde de vatandaşları dolandırmış" şeklinde konuştu.

Muhtar Gözderesi, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olunmasını istedi.

İHA

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