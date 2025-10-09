  • Haberler
Sahte kimlikle dolaşan cinayet zanlısı Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince İncesu Bayraklı mevkiinde yol kontrol noktasında durdurulan minibüsteki şahıslar kontrol edilirken durumundan şüphelenilerek İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne intikal ettirilen şahsın yapılan parmak izi kontrollerinde başkasına ait sahte kimlik kullandığı ve ayrıca 'Adam öldürme', 'Kasten öldürme' suçlarından 22 yıldır firari olarak arandığı tespit edildi. Bu kapsamda M.K. (54) tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada bir firari şahsın Kayseri’ye geleceği yönünde alınan bilgiler dahilinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde; İncesu Bayraklı mevkiinde yol kontrol noktasında durdurulan minibüsteki şahısların kontrol edilmesi esnasında durumundan şüphelenilerek İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne intikal ettirilen şahsın yapılan parmak izi kontrollerinde başkasına ait sahte kimlik kullandığı ve ayrıca; 2003 yılında gerçekleşen "Adam Öldürme” 2009 yılında gerçekleşen “Kasten Öldürme” suçlarından 22 yıldır firari olarak aranan M.K. (54) olduğu tespit edildi. Hakkında “Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak” suçundan adli işlemler başlatılarak tutulandı ve cezaevine teslim edildi.

