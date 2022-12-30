Sahte para operasyonu: 4 kişi yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (K.O.M.) Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri kent merkezinde bir petrol istasyonunda 3 adet sahte 100 TL banknot ile alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Olayda kullanılan aracı tespit eden ekipler, bahse konu aracı Bünyan ilçesinde durdurdu. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

K.O.M. Şube Müdürlüğü ve Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ilçede yapılan çalışmalarda şahısların üzerinde ve kullandıkları araçtan çok sayıda sahte banknot ele geçirildi. Konuyla bağlantılı il merkezinde iki farklı adreste de yapılan aramada yine sahte banknotlar ele geçirildi.

185 adet 100 TL banknot ve 2 adet 200 TL’lik toplamda 18 bin 900 liralık sahte paraya el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.