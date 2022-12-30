Sahte para operasyonunda 3 tutuklama

Kayseri'de sahte parayla akaryakıt istasyonundan alışveriş yapan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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  • 30.12.2022 19:55
  • Güncelleme: 31.12.2022 10:07
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Sahte para operasyonunda 3 tutuklama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de sahte parayla akaryakıt istasyonundan alışveriş yapan 4 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir akaryakıt istasyonunda 3 adet sahte 100 TL banknot ile alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Olaya karışan aracı tespit eden ekipler, aracı Bünyan ilçesinde durdurdu. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber arama yapıldı. Şahısların üzerinde, kullandıkları araçta ve kent merkezinde tespit edilen adreste arama yapan ekipler, 185 adet sahte 100 TL’lik banknot ve 2 adet sahte 200’lik banknot ele geçirildi. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkan 4 şahıstan 3’ü tutuklanırken, 1 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İHA

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