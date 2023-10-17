Sahte parayı piyasaya sürmekle suçlanan 3 sanıktan 2’sine ceza

Talas İlçesi’nde bir akaryakıt istasyonunda sahte para ile yakıt almaya çalışan B.Ü., sahte para vermeye çalışması sonucu gözaltına alındı. Onun ifadesi üzerine S.E.A ile amcasının oğlu S.A. da gözaltına alındı. Üç sanık için de ‘parada sahtecilik’ suçundan dava açıldı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve bir sanığın avukatı katıldı. Duruşmada söz alan S.E.A., “Ben amcamın oğlu S.A.‘dan yaklaşık 12 bin lira kadar sahte para aldım. Sonra pişman oldum sobada yakıyordum B.Ü. geldi. Sahte olduğunu bile bile benden 5 tane 200’lük 2’de 100’lük banknot olmak üzere bin 200 lira para aldı. ‘Kurtulalım başımız ağrımasın’ dedim, gitti. Pişmanım” dedi. B.Ü. ise, “Bir cahillik yaptım. Bin 200 lira para almıştım. Hepsini attım sanıyordum 100’lük banknotlar cebimdeki gerçek paralarla karışmış. Akaryakıt görevlisine verdiğimi fark etmedim. Ben asgari ücretle çalışan biriyim, kolay para kazanmaya çalışan biri değilim” dedi. S.A. ise “Benim alakam yok. Parayı benden almamıştır” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, S.A.E. ile B.Ü.’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken S.A. beraat etti.