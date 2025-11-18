Sahte plaka basımı yapan 2 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından sahte plaka basımı yapıldığı bilgisi alınması üzerine

çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; H.Ç.(29) ve D.A.(63) isimli 2 şahıs yakalandı ve haklarında "Suçu Bildirmeme ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından gerekli adli işlem başlatıldı.

Ayrıca şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 8 adet basılmış sahte plaka, 85 adet mühürlü plaka sacı, 12 adet mühürsüz plaka sacı, 499 adet plaka basımında kullanılan harf ve rakam, 1 adet pres makinası, 1 adet plaka boyama makinası, 8 adet plaka basım kalıbı, plaka yapımında kullanılan toner, boya, aseton malzemeleri ele geçirildi.