Sahte plakalı araç kullanan sürücüye 74 bin lira ceza

Kayseri'de polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda araç plakasının sahte olduğu şase sorgusundan belirlenen 36 yaşındaki araç sürücüsüne 74 bin 445 lira cezai işlem uygulandı ve aracı trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafiği tehlikeye atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerine yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda;

Atilla Nuhoğlu Caddesi'yle Oymak Caddesi Kavşağı'nda drift attığı tespit edilen 33 yaşındaki M.K.'ya Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 60 bin 709 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu. Araç trafikten men edilirken şahsa 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Araç plakasının sahte olduğu şase sorgusundan tespit edilen 36 yaşındaki sürücü U.İ.'ye ilgili maddelerden toplamda 74 bin 445 lira para cezası uygulandı ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlemler başlatılarak aracı trafikten men edildi. Bununla birlikte trafikte makas atarak trafik akışını tehlikeye attığı tespit edilen bir sürücüye ise toplamda 2 bin 719 lira cezai işlem uygulandı.

