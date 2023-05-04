Sahte satış ilanıyla nitelikli dolandırıcılık: 3 şüpheli yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği Nitelikli Suçlar ekipleri, kentte güvenliği sağlamak için çalışmalara devam ediyor. Şikâyet üzerine harekete geçen ekipler, bazı ünlü sosyal medya satış uygulamaları üzerinden farklı rumuz ve isimler kullanarak sahte Playstation5 oyun konsolu satış ilanı verdikleri bilgisine ulaşıldı. Uygulama üzerinden mağdurlarla irtibata geçen dolandırıcıların, mağdurları ikna etmek amacıyla da daha önceden kargoda gönderimi için paketlenen Playstations oyun konsolu paketlenme anına ait görüntülere dışarıdan kendileri ses montajı yaparak ve mağdurların bizzat isminin söylendiği video görüntüleri yolladıkları da ortaya çıkarıldı. Mağdurlar da ürünün kendisine gönderileceğine inanarak şüphelilerin hesaplarına para aktardıkları ve şüphelilerin, paralar hesaba geçtikten sonra mağdurların telefonlarını engelleyip ürün göndermeyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında 19 farklı ilde çok sayıda vatandaşı benzer yöntemlerle dolandırarak toplamda 260 bin lira haksız kazanç sağladıkları anlaşılan şüphelilerin yakalanması için operasyon planlandı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında A.C., S.O. ve K.A. yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.