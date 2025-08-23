Sahte sucuk nasıl anlaşılır?

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Sahte bir sucuğun nasıl anlaşılabileceği hakkında bilgiler vererek, “Sucuk gerçekten Kayseri'mizin bir markası, bir değeri. Biliyorsunuz, gurbetçi sezonunda gurbetçilerimiz de geldiği zaman Allah razı olsun, buradan alışveriş yapıyorlar, yiyorlar. Özellikle Kayseri sucuğuna rağbet gösteriyorlar. Bunun haricinde, yaz olduğu için yerli turistin de gelip gittiği, uğradığı Kayseri şehrimizde giderken de hediye olarak Kayseri sucuğu özellikle alınır, götürülür. Tabii biliyorsunuz taklit, tağşiş Türkiye'mizde çok yaygın oranda. Kayseri'mizde çok şükür bu oran gün geçtikçe düşmektedir. Tabii bizim tüketicimizin bunu anlama şansı çok düşük. Bu tabii alınıp yenildikten, pişirildikten sonra tadı, kokusundan belki anlayabilirse anlar. Ama şuna dikkat etmeli: bu tahlil sonuçlarında çıkar ancak sucuğun sahte olup olmadığı ile ilgili şüphelendiğini Tarım İl Müdürlüklerine şikayet edecekler, Alo 174'e şikayet edecekler. Bununla beraber, sucuk aldıkları zaman taklit, tağşiş olmayan, yani şimdiye kadar basına yayınlanmayan markalara rağbet etsinler. Bunu da rahatlıkla internetten, Google ortamında bulabilirler. Kayseri'de ne kadar markalı firmalarımız varsa bunları yapmazlar. Onlardan talep etsinler. Onların sucuklarını yesinler, pastırması, sucuğunu yesinler. Allah'ın izniyle Kayseri'mizde böyle bir şey yaşanmaz” şeklinde konuştu.