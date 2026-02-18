Sahurun yıldızı: Yumurta

Ramazan ayında sahurda nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen Aslınur Yaşar Kolsuz, 'Öncelikle sahuru mutlaka yapalım. Tek ana yemekle ilerlemek, bir tam gün için metabolizmayı yavaşlatan ve istemediğimiz bir beslenme düzeni olur. Yumurta benim için en favori besindir, mucizevi bir besindir o yüzden yumurtayı mutlaka sahurunuzda bulundurun isterim. Sahurun yıldızı yumurta diyebiliriz' dedi.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, doğru beslenmenin nasıl yapılacağı konusu da merak konusu. Uzman Diyetisyen Aslınur Yaşar Kolsuz, sahurda beslenmenin nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Açılık ve susuzluğa karşı en faydalı yiyecekleri de sıralayan Uzman Diyetisyen Kolsuz, “Öncelikle sahuru mutlaka yapalım. Tek ana yemekle ilerlemek, bir tam gün için metabolizmayı yavaşlatan ve istemediğimiz bir beslenme düzeni olur. Sahurumuzu mutlaka yapalım. Sahurda nasıl ilerleyelim? Sağlıklı bir kahvaltı oluşturalım. Bu kahvaltıda protein oranı yüksek; süt, yoğurt, yumurta, peynir gibi besinlerden mutlaka bulunduralım. Ayrıca lif oranı yüksek; domates, salatalık ve mevsim yeşilliklerinden de mutlaka bulunduralım ki uzun süre tokluk sağlasın aldığımız bu protein ve lif miktarı. Yumurta benim için en favori besindir, mucizevi bir besindir; o yüzden yumurtayı mutlaka sahurunuzda bulundurun isterim. Sahurun yıldızı yumurta diyebiliriz. İftar ve sahur arasında da su tüketimleri ekstra önemli olacak bu dönemde; çünkü gün içerisinde zaten içemeyeceğiz. Burada da ortalama 10-12 su bardağı, yani bizim için 2-2,5 litreye denk gelir, su tüketmeye özen gösterelim isterim. Herkese sağlıklı ve hayırlı Ramazanlar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

