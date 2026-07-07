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Şaibeli Villa ticaretiyle gündeme gelen zabıta müdürü görevden alındı

Kocasinan Belediyesi'ndeki villa ticaretiyle gündeme gelen Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu görevinden alındı.

Şaibeli Villa ticaretiyle gündeme gelen zabıta müdürü görevden alındı

Kocasinan Belediyesi'nce 2021 yılında Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki villa imarlı arsa ihalesini kazanan firmanın kısa süre sonra 4 villayı belediyede görev yapan isimlere sattığı iddia edilmişti.

Adı villa ticaretine karışan Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu görevinden alındı. Villa ticareti iddialarına konu olan diğer 3 isim hakkında ise işlem yapılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi

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